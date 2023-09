Guerre en Ukraine: Le budget militaire russe s’envole de 68%

Ce volume illustre la détermination de Moscou à poursuivre son assaut en Ukraine , lancé il y a plus d’un an et demi. Après une série d’importantes défaites en 2022, l’armée russe s’est retranchée dans le sud et l’est de l’Ukraine.

«Délires impérialistes»

L’hiver arrive

Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov a en outre reçu son homologue britannique Grant Shapps, le remerciant pour son «soutien inébranlable» et ajoutant être «concentré sur (la question) de la défense antiaérienne, l’artillerie et les systèmes anti-drones» dont Kiev à besoin. «L’hiver arrive, mais on est prêt. On est plus fort ensemble», a écrit sur X (ex-Twitter), Roustem Oumerov.