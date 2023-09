Guerre en Ukraine: Nouvelle attaque russe sur Odessa

Moscou «a attaqué la région d’Odessa avec des drones offensifs et deux types de missiles», a expliqué sur Telegram le gouverneur Oleg Kiper, mentionnant plusieurs «frappes» dont l’attaque d’une «infrastructure portuaire». 19 drones et 14 missiles sont tombés sur la ville du sud de l’Ukraine selon le gouverneur.

La totalité des drones et 11 Kalibr ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l’armée, indiquant que la station balnéaire d’Odessa avait subi des dégâts «importants» et qu’un incendie, rapidement éteint, s’était déclaré dans un immeuble hôtelier. Deux missiles Kalibr sur les 11 détruits l’ont été dans les régions de Mykolaïv (sud) et Kirovograd (centre). Les projectiles Onyx ont eux détruit des greniers à grain sans faire de victimes, toujours d’après l’armée, qui a fait état d’entrepôts et d’entreprises endommagées par des chutes de débris dans la banlieue d’Odessa.