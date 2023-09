Poutine appelle un fondateur de Wagner à former des volontaires

via REUTERS

Vladimir Poutine a demandé à un ancien lieutenant d’Evguéni Prigojine, patron du groupe Wagner tombé en disgrâce aux yeux du président russe et mort dans le crash de son avion fin août, de former des volontaires pour combattre en Ukraine. «Lors de la dernière réunion, nous avons évoqué le fait que vous serez impliqué dans la formation d’unités de volontaires capables de mener à bien diverses missions de combat, principalement, bien sûr, dans la zone de l’«opération militaire spéciale», en Ukraine, a déclaré jeudi, Poutine, à Andreï Trochev, selon un communiqué du Kremlin publié vendredi.

Selon Poutine, Trochev, surnommé «Sedoï» (cheveux gris, en russe), un ancien très proche d’Evguéni Prigojine dans la galaxie Wagner, a l’expérience pour mener à bien une telle mission, trois mois après la tentative avortée de rébellion en Russie du groupe paramilitaire. Colonel à la retraite, il est souvent décrit comme l’un des fondateurs de Wagner et est sous sanctions européennes pour avoir été «directement impliqué dans les opérations militaires du groupe (…) en Syrie», selon un document de l’UE daté de fin 2021.

Déjà intégré au ministère de la Défense

«Vous connaissez les questions qui doivent être résolues à l’avance pour que le travail de combat se déroule de la meilleure façon et avec le plus de succès possible», a de son côté fait valoir le président russe à l’ancien militaire. Poutine a également salué le fait que Trochev «entreten(ait) des (bonnes) relations avec (ses) compagnons d’armes». La demande de Poutine montre encore un peu plus l’intégration des anciens combattants de Wagner au sein de l’armée russe.