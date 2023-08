Poutine promet une enquête sur la mort d'Evguéni Prigojine

«Cela prendra un certain temps»

Evoquant l’enquête sur les causes du crash lancée par les autorités russes, le président a promis de la «mener dans son intégralité et d’aboutir à une conclusion». «Nous verrons ce que les enquêteurs diront dans un avenir proche. L’expertise est en cours, une expertise technique et génétique. Cela prendra un certain temps», a encore dit Vladimir Poutine.