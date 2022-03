Tennis : Guerre en Ukraine: Roger Federer a «préféré le silence»

Néo-retraité des courts, l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky assure avoir contacté Djokovic, Nadal et Federer pour obtenir du soutien. Sans réussite pour les deux derniers.

C’est à la fois le privilège et le fardeau des icônes de ce monde: être poussées à porter leur voix sur des sujets dont elles sont tout à fait étrangères mais sur lesquels elles peuvent éveiller l’opinion publique. Roger Federer le sait mieux que quiconque. Lui à qui on a demandé, pêle-mêle, de se positionner sur le climat, la crise sanitaire ou, plus récemment, la disparition de Peng Shuai.