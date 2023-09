Un an après, le sabotage des gazoducs Nord Stream reste une énigme

Lorsque le 26 septembre 2022 quatre énormes fuites de gaz précédées d’explosions sous-marines se produisent à quelques heures d’intervalle sur Nord Stream 1 et 2, conduites reliant la Russie à l’Allemagne et acheminant l’essentiel du gaz russe vers l’Europe via la mer Baltique, c’est la stupéfaction. À cette époque, Moscou a cessé de livrer du gaz via Nord Stream 1, sur fond de bras de fer énergétique avec les pays européens qui soutiennent l’Ukraine.