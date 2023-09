Guerre en Ukraine: Une pétition pour imposer les bénéfices de guerre déposée à Berne

Les activistes manifestaient entre des barils de pétrole et des valises remplies d’argent.

Une quarantaine d’activistes se sont donné rendez-vous sur la terrasse fédérale, mercredi à midi, pour remettre une pétition signée par 15’000 personnes demandant l’introduction d’un impôt sur les bénéfices de guerre des fournisseurs de matière première et des exploitants d’énergie. Les pétitionnaires demandent que les bénéfices excédentaires soient investis dans la reconstruction du territoire ukrainien une fois la guerre terminée. Pour rappel, une initiative parlementaire allant dans ce sens avait déjà été déposée par Balthasar Glättli (Les Verts) en septembre 2022.

Les activistes ont pointé du doigt des entreprises telles que Glencore, Trafigura ou encore Vitol lors de la manifestation. «Tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices, les négociants suisses en matières premières enchaînent les résultats records», souligne Silvie Lang, spécialiste matières premières chez Public Eye, dans un communiqué. Et de poursuivre: «De tels profits de crise sont tout simplement illégitimes et doivent être imposés séparément. En tant que siège des plus grands négociants en matières premières, la Suisse doit faire contrepoids.»