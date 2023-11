Volodymyr Zelensky «pas prêt» à des discussions avec la Russie

«Pour l’instant, je n’ai aucune relation avec les Russes, et ils connaissent ma position, a déclaré Volodymyr Zelensky. Ils doivent d’abord quitter notre territoire.»

Le président ukrainien commentait des informations selon lesquelles des responsables américains et européens ont discuté avec son gouvernement de négociations pour mettre un terme à la guerre avec la Russie. Il s’exprimait également après qu’un commandant ukrainien de haut rang a affirmé, cette semaine, que les deux armées se trouvaient prises au piège d’une guerre d’usure et de positions.

«Pour l’instant, je n’ai aucune relation avec les Russes, et ils connaissent ma position», a-t-il dit, en ajoutant qu’«ils doivent quitter notre territoire, et ensuite seulement le monde pourra mettre en route la diplomatie».

Une «situation difficile», pas une impasse

La ligne de front, longue de plus de 1000 km, n’a guère bougé depuis près d’un an, malgré la contre-offensive que l’Ukraine mène, depuis juin, pour tenter de libérer les territoires occupés de l’Est et du Sud.