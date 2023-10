Guerre Israël-Hamas: Des milliers de Palestiniens fuient Gaza

Un «bouclier»

«Même les guerres ont des règles», a lancé vendredi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avant un Conseil de sécurité sur la situation en Israël et à Gaza, réclamant un accès humanitaire «immédiat» à la bande de Gaza. Il a décrit un «système de santé au bord de l’effondrement», des «morgues qui débordent» et «une crise de l’eau».

La tension est vive aussi à la frontière nord d’Israël avec le Liban, où les échanges de tirs sont fréquents entre l’armée et le Hezbollah pro-iranien, allié du Hamas. Un journaliste vidéo de l’agence Reuters a été tué et six autres journalistes de l’AFP, de Reuters et d’Al-Jazira ont été blessés vendredi en couvrant la situation dans le sud du Liban, ont annoncé les trois médias.