De violents combats au sol à Gaza

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée lundi dans son 24e jour, a déjà fait des milliers de morts. La bande de Gaza est soumise depuis le 9 octobre à un «siège complet» qui prive sa population d’eau, de nourriture et d’électricité. Les appels se sont multipliés ces derniers jours pour laisser passer l’aide vers Gaza, déjà soumise à un blocus israélien depuis 2007 et l’arrivée au pouvoir du Hamas.

Trente-trois camions d’aide

Israël a annoncé dimanche augmenter le nombre de ses soldats et l’ampleur de ses opérations dans le territoire palestinien, après avoir sensiblement intensifié ses frappes depuis vendredi, dans l’objectif «d’anéantir» le Hamas. L’armée a indiqué lundi que ses troupes «avaient tué (dans la nuit dans la bande de Gaza) des dizaines de terroristes qui s’étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer». Un avion guidé par des soldats à terre a visé un bâtiment «avec plus de 20 terroristes du Hamas à l’intérieur», a-t-elle ajouté.