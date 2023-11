Guerre Israël-Hamas: une femme sauvée par le sacrifice de son ami

Ce coup de foudre a eu lieu en avril 2022, lorsque les deux Israéliens se sont rencontrés dans un pub. Fusionnels, ceux-ci ont fini l’armée ensemble, Irene dans les renseignements militaires et Netta comme officier parachutiste. Ils ont ensuite emménagé ensemble au kibboutz familial Kfar Aza, dans le sud d’Israël, tout près des immeubles de la ville de Gaza.

Un dernier selfie

«C’est ce qu’il avait appris à l’armée: s’il y a une grenade dans un lieu clos, on saute dessus pour protéger les autres.»

Ils ont alors éteint la lumière et n’ont plus bougé. Alors que les premiers tirs «au loin» résonnaient, les jeunes ont suivi le massacre du Hamas en direct: un sms a annoncé la mort de la grand-mère de Netta, puis celle d’un cousin. À 11h30, alors qu’ils sanglotaient dans la pénombre, tous deux ont entendu «du verre brisé dans le salon». Le couple s’est collé au mur, espérant ne pas être vu. «J’ai ressenti une peur indescriptible», témoigne Irene.

Lorsque le commando du Hamas est entré dans la chambre, deux grenades ont été lancées. Au troisième lancer de projectile, Irene a levé les yeux et vu son fiancé sauter sur l’engin dégoupillé, dans un acte héroïque et sans retour. «C’est ce qu’il avait appris à l’armée: s’il y a une grenade dans un lieu clos, on saute dessus pour protéger les autres», ajoute-t-elle.