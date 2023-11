Arrestation d'Ahed Tamimi, jeune icône palestinienne

Ahed Tamimi avait été arrêtée en 2017 et détenue 8 mois pour avoir giflé deux soldats israéliens.

L’armée israélienne a annoncé lundi l’arrestation lors d’un raid en Cisjordanie occupée de la militante de 22 ans Ahed Tamimi, icône de la cause palestinienne dans le monde. «Ahed Tamimi, soupçonnée d’incitation à la violence et à des activités terroristes, a été appréhendée dans la ville de Nabi Saleh. Tamimi a été transférée aux forces de sécurité israéliennes pour un interrogatoire plus approfondi», a indiqué un porte-parole de l’armée à l’AFP.