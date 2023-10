Bombardement d'un hôpital à Gaza: Israël et le Hamas s'accusent mutuellement du massacre

Les images d’enfants paniqués et des dizaines de cadavres enveloppés à la va-vite dans des draps de fortune sont insoutenables. Au onzième jour de la guerre au Proche-Orient, «entre 200 et 300» personnes sont mortes «dans un bombardement ayant touché mardi l’enceinte de l’hôpital Ahli Arab», situé dans le centre-ville, et «des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres», selon le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas.