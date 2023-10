Vacances en Egypte ou Jordanie: les risques en ces temps de guerre

Cette année, l’Égypte, avec ses plages de rêve et ses magnifiques spots de plongée, et la Jordanie, avec ses richesses culturelles, sont des destinations particulièrement prisées auprès des agences de voyages suisses, comme le rapporte le site travelnews.ch. De plus, la fin de l’automne est considérée comme la meilleure période de l’année pour s’y rendre. Or, l’Égypte et la Jordanie sont géographiquement très proches d’Israël.

Vu le conflit qui oppose l’organisation terroriste palestinienne du Hamas et Israël, de nombreux touristes se demandent s’il est encore sûr de partir en vacances dans cette zone du globe. Concernant l’Égypte et la Jordanie, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n’émet pas d’avertissement général aux voyageurs, mais des avertissements partiels pour certaines zones.

La situation en Jordanie

La semaine dernière, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a mis à jour ses conseils pour les voyages en Jordanie. Sur son site, on peut désormais lire: «Des manifestations sont de plus en plus fréquentes à Amman. Dans ce contexte, des débordements peuvent se produire de manière sporadique. Des rassemblements spontanés peuvent également avoir lieu dans d’autres villes».

Le DFAE recommande donc de s’informer avant le départ et pendant le voyage sur la situation prévalant dans le pays au travers des médias. «Conformez-vous aux directives des autorités locales et aux recommandations de vos personnes de contact locales. Évitez les manifestations et des rassemblements de foule de tout genre». Le DFAE déconseille de se rendre dans les zones frontalières avec l’Irak et la Syrie. Au sujet de la situation générale, il écrit: «La situation dans la région doit faire l’objet d’une attention constante en raison de la complexité du contexte régional. Des conflits dans les pays voisins et certains événements peuvent avoir des répercussions sur la Jordanie. Malgré des mesures de sécurité renforcées, il existe un risque d’actes terroristes sur l’ensemble du territoire».

La situation en Égypte

Dans ses conseils pour les voyages en Égypte, le DFAE écrit: «Le 7 octobre 2023, des tirs massifs de roquettes ont été effectués sur Israël depuis la bande de Gaza. Israël a mis ses forces armées en état de guerre. La situation sécuritaire précaire peut également avoir des répercussions sur la zone frontalière égyptienne.»

Le DFAE recommande d’éviter le nord de la péninsule du Sinaï et la zone frontalière entre l’Égypte, la Libye et le Soudan. En règle générale, ces territoires ne sont pas réputés pour le tourisme. Pour le sud de la péninsule du Sinaï, qui compte les célèbres destinations touristiques de Sharm-el-Sheikh et de Dahab, le ministère des Affaires étrangères écrit: «Le risque d’actes terroristes existe également dans le gouvernorat du Sinaï du Sud, y compris dans les stations balnéaires. Il est impératif de se joindre à un groupe organisé et de se faire accompagner d’un(e) guide local(e) expérimenté(e) pour les voyages interurbains, les excursions, les trekkings et autres déplacements effectués en dehors des sites balnéaires. Assurez-vous que la situation actuelle en matière de sécurité a été évaluée.»

Puis-je annuler mon voyage sans frais?

À l’heure actuelle, les voyages en Égypte et en Jordanie sont effectués sans modification. Les craintes liées à la situation actuelle ou les préoccupations générales concernant les risques terroristes ne suffisent pas à justifier une annulation sans frais. Les voyagistes suisses se basent sur les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères pour leurs directives d’annulation.