Guerre Israël-Hamas: une otage de 85 ans raconte sa captivité

Une otage israélienne libérée par le Hamas palestinien a raconté mardi, avoir «traversé l’enfer», été «battue» lors de son enlèvement, mais «bien traitée» lors de sa captivité de plus de deux semaines dans la bande de Gaza . «J’ai traversé l’enfer, je ne pensais ou ne savais pas que je me retrouverais dans cette situation», a dit Yocheved Lifshitz, 85 ans, à la presse à Tel-Aviv, installée sur une chaise roulante à côté de sa fille. Pendant la captivité, «ils se sont assurés que nous n’avions besoin de rien. Ils nous ont bien traités», a-t-elle déclaré.

Elle a été libérée lundi soir, en compagnie de Nourit Kuper, 79 ans, également originaire du kibboutz Nir Oz. Leurs époux sont toujours détenus. «Ils m’ont kidnappée, j’ai été emmenée sur une moto (...) J’étais allongée sur la moto, mon corps d’un côté et mes jambes de l’autre et les «shabab» (jeunes Palestiniens) m’ont battue en chemin, ils ne m’ont pas cassé les côtes, mais m’ont fait très mal et j’ai eu du mal à respirer», a-t-elle dit.