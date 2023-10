Guerre Israël-Hamas: vers un cessez-le-feu humanitaire?

Les frappes israéliennes incessantes sur Gaza ont fait depuis le début du conflit plus de 4700 morts, en majorité des civils palestiniens incluant près de 1900 enfants. En Israël, plus de 1400 personnes ont été tuées, en majorité des civils, au premier jour de l’attaque. La bande de Gaza va désormais bénéficier d’un «flux continu» d’aide acheminée depuis l’Égypte, via le seul point de passage non contrôlé par Israël, ont indiqué dimanche Joe Biden et Benjamin Netanyahu.