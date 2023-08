Berne: L’Ukraine va enfin recevoir son «couteau suisse du déminage»

Son but sera de déminer de manière sûre, rapide et efficace les zones contaminées depuis le début du conflit.

La Suisse ne livre pas de chars , mais elle envoie au moins un engin de déminage à l’Ukraine. En effet, une machine télécommandée de la fondation romande DIGGER a été transmise ce mardi au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle est prête à partir par camion sur la zone de conflit, fait savoir le DDPS.

Son but sera de déminer de manière sûre, rapide et efficace les zones contaminées depuis le début du conflit par des mines, des armes à sous-munitions et des restes d’explosifs de guerre. Une aide bienvenue pour Kiev qui a d’importants besoins en équipement spécialisé pour le déminage humanitaire.