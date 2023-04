Surcoût des médicaments: Guerre ouverte entre pharmaciens et assureurs

La Société Suisse des Pharmaciens est remontée contre la faîtière des assureurs. Santésuisse a en effet indiqué que les coûts liés au fractionnement des tablettes de médicaments dans les pharmacies pourraient s’élever à plus de 30 millions de francs. Une facture dont les retombées pèseraient au final sur les primes d’assurance maladie. Selon «Blick», ce travail supplémentaire permet une marge substantielle aux officines.

Pharmasuisse s’insurge

Dans un communiqué, PharmaSuisse a rappelé lundi «qu’il s’agit d’une mesure à court terme mise en place d’une façon réglementée par la taskforce Pénurie de médicaments». Elle n’est appliquée que pour un groupe de huit principes actifs, pour une durée limitée, et ne concerne que les médicaments destinés à traiter des maladies aiguës et non chroniques.