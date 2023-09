Guerre: Selon le chef de l’armée, le conflit au Soudan peut «déborder»

Le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tribune de l’ONU, jeudi 21 septembre. AFP

La guerre au Soudan «va déborder dans d’autres pays de la région», a mis en garde jeudi à la tribune de l’ONU le chef de l’armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, en guerre depuis cinq mois contre les paramilitaires.

«Le danger de cette guerre est désormais une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale, parce que les rebelles ont cherché le soutien de hors-la-loi et de groupes terroristes de différents pays de la région et du monde», a déclaré le général, dirigeant de facto du pays depuis son putsch de 2021, qui représentait le Soudan à l’Assemblée générale de l’ONU.

«L’étincelle d’une guerre»

«C’est comme l’étincelle d’une guerre qui va déborder dans d’autres pays de la région». Il a accusé les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire, d’avoir «fait venir des mercenaires de divers coins du monde, commettant les plus horribles crimes contre le peuple soudanais».

«Ces groupes rebelles ont commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre dans plusieurs régions du Soudan, mis en place un nettoyage ethnique et des déplacements forcés», a-t-il déclaré. Pour ces raisons, il a réclamé que les FSR et «leurs milices alliées soient désignés comme groupes terroristes».

Pour les experts, des parties étrangères sont impliquées dans le conflit: d’un côté, Le Caire et Ankara soutiennent l’armée, de l’autre, les Émirats arabes unis et les mercenaires russes de Wagner appuient les FSR. «Nous sommes toujours prêts à respecter nos engagements de transférer le pouvoir au peuple du Soudan», a d’autre part assuré le général Burhane, évoquant un «processus électoral».

7500 morts

«Les forces armées quitteraient la politique une fois pour toutes». En 2021, les deux généraux Burhane et Daglo avaient évincé ensemble les civils avec lesquels ils partageaient le pouvoir depuis la chute en 2019 du dictateur Omar el-Béchir. Mais ils se sont ensuite divisés sur la question de l’intégration des paramilitaires dans l’armée.

Depuis le début de la guerre le 15 avril, au moins 7500 personnes ont été tuées, selon l’ONG Acled, et l’ONU recense plus de cinq millions de déplacés et réfugiés. Après quatre mois de siège à Khartoum, le général Burhane est désormais basé dans la ville de Port-Soudan, dans l’Est, qui avait, jusqu’à très récemment, été épargnée par les combats et où des responsables du gouvernement et de l’ONU ont aussi pris leurs quartiers.