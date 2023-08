Guerre en Ukraine: tensions croissantes en mer Noire

Le nombre des attaques en mer Noire a augmenté de part et d’autre depuis que Moscou a refusé mi-juillet de reconduire un accord négocié par l’ONU qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire malgré la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis février 2022. Le navire-citerne russe SIG a été touché vers 23 h 20 (20 h 20 GMT), durant la nuit de vendredi à samedi, au sud du détroit de Kertch, par un drone ukrainien. Il a subi un trou au niveau de la ligne de flottaison dans la zone de la salle des machines, «vraisemblablement à la suite d’une attaque d’un drone naval», a déclaré l’Agence fédérale russe des transports maritimes et fluviaux sur Telegram. «Le navire est à flot» et des préparatifs sont en cours pour réparer les dégâts, a-t-elle ajouté. Le site Marine Traffic a montré le navire stationnaire assisté par des remorqueurs dans le sud du détroit. L’attaque n’a pas fait de victimes, selon l’agence russe RIA Novosti. Le navire, prévu pour transporter du pétrole et des produits chimiques, est sous sanctions américaines pour avoir fourni du kérosène aux forces russes pendant la guerre en Syrie.