Drake et Brad Pitt dans le final de la saison 3 de Dave

Deux très grandes stars ont en effet accepté de jouer leur propre rôle dans cet épisode: Drake et Brad Pitt. «Les gens me demandent comment j’ai réussi à les avoir et je suis honoré de dire que c’est simplement parce qu’ils aiment la série, a confié Dave Burd, le vrai nom de Lil Dicky, à collider.com. J’avais rencontré Drake à plusieurs reprises et il m’avait dit qu’il était un grand fan du show et que c’était l’une des séries les plus importantes de notre génération. Et Brad Pitt, j’avais entendu dire qu’il l’aimait aussi. Je ne l’avais jamais rencontré alors j’ai profité de savoir ça pour lui envoyer un e-mail, il m’a répondu et c’était fait.»