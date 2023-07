Lausanne-Flon: Une émeute plus «opportuniste» que politique

Un contraste frappant: toute la nuit, les vidéos impressionnantes des scènes de violence à Lausanne ont tourné sur les réseaux sociaux. Mais dimanche au petit matin, il n'y en avait presque plus de trace. À 8h, il régnait un silence que seul un véhicule de nettoyage de la voirie interrompait. Visuellement, rien ne laissait imaginer ce qui s'était passé. À peine la porte du magasin Pomp it Up était-elle consolidée d'une planche en bois. À la Fnac, le cordon de police était tombé et la porte avait juste l'air un peu enfoncée.

«On a déjà eu de la casse, mais c’est une première à cette heure de pointe de la vie nocturne, et sous cette forme groupée, analyse toutefois Toto Morand, patron de deux magasins vandalisés samedi. Ça me rappelle les émeutes autour du G20, mais là, c’était facile de se cacher parmi des milliers de manifestants pour lancer des pavés.» Ce propriétaire estime toutefois qu’il s’agit d’une pâle copie des émeutes françaises sans risque de sérieuses récidives. «On n’est vraiment pas sur la même situation qu’en France – ici, on est face à des enfants gâtés.»

1 / 5 Le dispositif policier était conséquent vendredi soir pour protéger les enseignes attaquées. rmf Une personne a été interpellée dans la Fnac, et la porte, défoncée, a dû être sécurisée. rmf Samedi matin, toutefois, peu de traces étaient visibles des heurts de la veille. ywe

Cibles commerciales plutôt que politiques

Le businessman, qui chiffre à près de 10’000 fr les dégâts, analyse, presque fier, le choix des cibles des casseurs. «Entre la Fnac et Pomp it Up, ces jeunes ont choisi des lieux de consommation populaires. Ça me fait dire que ce n’est pas comme en France, un cri de désespoir des banlieues, mais plutôt une recherche d’adrénaline et le fantasme de pouvoir entrer dans un magasin pour se servir sans conséquences.»

L’analyse du Palinzard est corroborée notamment par le fait que le poste de police qui jouxte la Fnac a, lui, été épargné, alors qu’en France, ce sont les institutions de la République qui cristallisent la colère. De plus, parmi les appels circulant sur les réseaux, on trouvait une invitation explicite à «casser les Sephora Kiko Salt Coop Zara etc». Aucun message politique ou relatif à la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle, comme c’est pourtant le cas en France.

Le porte-parole de la police lausannoise, Jean-Philippe Pittet, confirme également qu’au stade actuel de l’enquête, «tout laisse penser qu’il s’agit de mimétisme à l’égard des émeutes françaises», de jeunes ayant saisi une «opportunité», plutôt que d’une rébellion politique. L’éventuel butin n’est pas encore chiffré, mais semble selon nos sources ne pas être massif.

«Tentatives organisées de pillages»

Du côté politique, le municipal en charge de la sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, «condamne fermement ces actes de violences. Il s’agit de tentatives organisées de pillages de commerces que rien n’excuse». L’élu évoque une «délinquance sauvageonne» et précise qu’un dispositif est prévu «pour le temps qu’il faudra». Les autorités prendront contact avec les parents «afin d’évaluer leur situation». «Je remercie la police pour son engagement qui a conduit à plusieurs arrestations de personnes qui doivent prendre conscience de la gravité de leurs actes et être sanctionnées», ajoute le municipal.