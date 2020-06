il y a 1h

Le Brésilien est trop occupé

«Guga» Kuerten décline l’offre de Tsitsipas

Etoile montante du circuit, Stefanos Tsitsipas voulait le triple vainqueur de Roland-Garros à ses côtés. Mais l’ex-champion a d’autres priorités en ce moment.

de Jérémy Santallo

Pas sûr que la vidéo de «Guga» fasse plaisir à Stefanos Tsitsipas. KEYSTONE

Franchement, il faut bien avouer que cela aurait eu de la gueule. Stefanos Tsitsipas entraîné par l’emblématique Gustavo Kuerten? Attention les yeux. Outre la ressemblance physique, les deux hommes possèdent tous deux un revers à une main et des prédispositions évidentes pour jouer sur terre battue. Et personne ne doute que «Guga» aurait glissé de bons tuyaux à la sensation de l’année dernière, âgée de 21 ans et pas toujours stable émotionnellement.

Tout est parti d’une déclaration d’amour du Grec il y a quelques jours. Lors d’un live Instagram avec «We Are Tennis», Tsitsipas n’avait pas caché son désir de voir le triple vainqueur de Roland-Garros rejoindre son staff. «Guga? Je veux l’engager comme entraîneur. J’aimerais vraiment, honnêtement, a avoué le sixième meilleur joueur du monde. J’ai regardé quelques matches de lui quand j’étais plus jeune. La plupart à Roland-Garros. C’était l’un des joueurs à voir bien sûr (…) Mais j’aime vraiment son jeu. Encore plus maintenant que j’ai vu des vidéos sur Youtube. Il est tellement amusant, relâché et naturel quand il pratique son style de jeu».

«J’ai ces petits ici, ils sont trop jeunes!» Gustavo Kuerten

Avec les réseaux sociaux, tout va plus vite aujourd’hui, et Gustavo Kuerten a vite eu vent de l’offre d’emploi qui l’attendait. Interrogé là-dessus en fin de semaine par le septuple vainqueur en Grand Chelem Mats Wilander, le Brésilien de 43 ans a réclamé ses enfants face à la caméra. «Ecoute, Mats, je suis déjà coach (rires). J’enseigne les mathématiques, le Portugais et il y a mon garçon aussi, s’est marré «Guga», avant de préciser qu’il avait écrit à Stefanos Tsitsipas. Je ne voulais pas qu’il ait des attentes et aussi lui dire que cela ne fait pas encore sens pour moi de revenir sur le circuit (…) J’ai ces petits ici, ils sont trop jeunes!»