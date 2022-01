La série infernale – Guillaume Asselin: «C’est du jamais vu dans ma carrière»

«De l’argent au tableau»

Dimanche, contre le LHC, Ajoie a bien cru pouvoir profiter des ondes positives d’une patinoire dans laquelle les Jurassiens avaient conquis la Coupe de Suisse en février 2020 . «À trois minutes près, on y était, enrage encore Guillaume Asselin. La déception est d’autant plus grande lorsque tu passes si près du but. On y a vraiment cru. C’est frustrant car nous avons réalisé un très bon match par ailleurs.»

Un public fidèle

Une saison qui aura une saveur toute différente. Avec l’arrivée de Julien Vauclair au poste de directeur sportif, le club ajoulot franchit un palier et se professionnalise enfin au niveau administratif et sportif. La mission de l’enfant du pays sera à la fois simple et compliquée: trouver les bonnes solutions pour bâtir, et renforcer surtout, un groupe capable de se maintenir. «Son arrivée est une très bonne chose, estime Guillaume Asselin. C’est le signe que le club veut aller de l’avant. Nous avons tous eu des entretiens individuels avec lui. En ce qui me concerne, cela a été positif. Je me concentre déjà sur la fin de saison et la prochaine. Car jusqu’à présent, je n’ai pas été très chanceux. J’ai eu une grosse blessure puis récemment le Covid. J’espère vraiment des jours meilleurs pour aider l’équipe, le club.»