Un premier triplé pour Guillaume Asselin en National League. Eric-Lafargue

Entre deux équipes qui jouent des coudes au classement, il fallait s’attendre à un match intense. Il l’a été d’emblé e sous l’impulsion de GE Servette. Les Aigles ont imprimé un rythme très élevé durant la première période. Et il a fallu un grand Tobias Stephan pour que ce premier vingt ne se termine « que » sur la marque de 2 à 0. C’est Guillaume Asselin (3e but en autant d’apparitions sous le maillot grenat) qui a ouvert les feux en déviant un lancer de Guebey. Une poignée de minutes plus tard, c’est l’ancien Lausannois Moy, en deux temps, qui a doublé la mise.

Manzato a tenu son rôle

Malmenés (15 tirs à 4), les Lausannois ont logiquement réagi dès l’entame du tiers médian. Un positionnement moins attentiste, un soupçon de vitesse et d’agressivité en plus, et les Lions ont enfin fait meilleure figure. Mais alors que Ge/Servette semblait une fois encore reprendre le contrôle, c’est une pénalité concédée par Eliot Berthon qui a permis aux Lions de revenir au score. Charles Hudon a joué les artificiers pour transpercer Daniel Manzato qui avait été aligné pour permettre à Gauthier Descloux de souffler 48 heures après son immense match face à Gottéron. Le gardien No 2 a d’ailleurs parfaitement tenu son rôle en déjouant plusieurs situations chaudes. Il a même été aidé par la chance lorsqu ’ il était battu (tir de Kenins sur le poteau en toute fin de période).

Trop de pénalités lausannoises

À l’issue de ce tiers plus équilibré, le sort de ce match rythmé et plaisant demeurait donc indécis. Une indécision balayée dès la reprise. Auteur d’un vilain balayage sur Tanner Richard, Denis Malgin a été envoyé sur le banc. Dix-neuf secondes plus tard, Guillaume Asselin inscrivait un doublé, son premier en National League, forcément. À peine revenu au jeu, Denis Malgin immédiatement sur le banc d’infamie après avoir parlé d’un peu trop près aux arbitres. Et c’est juste après cette péna l ité que GE a définitivement pris le large par N o ah Rod. Denis Malgin, lui, pouvait regagner son banc en faisant profil bas. Frustré offensivement, le lutin du LHC a pesé de tout son poids sur le match. Mais de la façon la plus négative qui soit. C’est sur une nouvelle pénalité concédée par le top scorer lausannois que Guillaume Asselin y est allé de son triplé (5-1), forcément son premier en national league. En trois match e s joués avec les Aigles, le Québécois prêté par le HC Sierre a donc inscrit cinq buts. De quoi marquer les esprits!