Hockey sur glace – Guillaume Asselin vole la vedette à Joël Vermin

Un homme a eu l’issue de ce duel indécis entre les mains: Joël Vermin. En donnant pour la première fois de la soirée l’avantage à ses couleurs à moins de trois minutes de la fin au terme d’un solo qui a mis deux adversaires et le gardien Wolf dans le vent, l’ailier du premier trio offensif pensait avoir fait le plus dur. Mais sa punition concédée moins d’une minute plus tard a ensuite permis à Ajoie d’égaliser, juste avant que la sirène ne retentisse, par l’intermédiaire de Guillaume Asselin alors que le dernier rempart des lieux avait déserté sa position habituelle et que le HCA évoluait donc avec deux hommes de plus.