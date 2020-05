Patinage artistique

Guillaume Cizeron veut faire avancer la cause gay

Le multiple champion du monde et d'Europe de danse sur glace s'est affiché avec son compagnon sur les réseaux sociaux.

«On ne devrait pas avoir à faire de coming-out»

«Je me suis dit qu’en vivant à Montréal, une des villes où on se sent le plus libre en tant que personne de la communauté LGBT, on a tendance à oublier à quel point ce n’est pas le cas partout. Donc s’exposer sert la cause», poursuit-il.