Fiançailles insolites : Guillaume Genton: «J’ai caché la bague dans un kebab»

Guillaume Genton s’est confié sur un pan de sa vie privée mardi 18 octobre 2022 dans son émission sur Virgin Radio. L’animateur et chroniqueur de «TPMP» de 31 ans, victime de grossophobie , a révélé qu’il s’était fiancé il y a quelques années de cela. Et il avait fait sa demande d’une manière plutôt originale.

«J’avais fait une demande en mariage dans un kebab un jour. J’avais caché la bague dans un kebab. C’était pas mal», a raconté Guillaume Genton, visiblement un brin gêné. Il a précisé dans la foulée qu’il avait bel et bien été fiancé «mais pas marié». Il éprouve d’ailleurs une certaine peur à passer devant le maire. «C’est ma phobie de me marier. Il faut que je me réconcilie avec le mariage. C’est ma grande phobie», a-t-il ajouté sans révéler à qui il avait offert la fameuse bague planquée dans le kebab. En septembre 2022, le Français avait dit à «Technikart» être en couple sans révéler l’identité de sa copine «avec qui ça se passe très bien».