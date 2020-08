Football

Guillaume Hoarau à la recherche d’un nouveau défi?

Le contrat du Français arrive à terme après six ans de bons et loyaux services à YB. Mais il semblerait que Guillaume Hoarau ne compte pas s’arrêter là.

En six ans dans la capitale, l’avant-centre aura marqué 118 fois en 184 matches, laissant une marque indélébile dans l’esprit des supporters bernois. Il est l’un des grands artisans des derniers titres de Young Boys.

Même si Hoarau semble vraiment se plaire à Berne et qu’il est l’un des chouchous des fans bernois, son salaire en cette période de Covid-19 serait le principal frein à une prolongation. Alors que les clubs doivent se serrer la ceinture, difficile de garder un joueur rémunéré plus d’un million de francs par an. Reste à découvrir où le Réunionnais posera ses valises.