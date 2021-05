Football - Guillaume Hoarau maintient Sion en vie

Grâce à un triplé de leur attaquant français, les Valaisans l’emportent 2-0 à Saint-Gall et restent dans la course au maintien.

Guillaume Hoarau (99) a marqué les trois buts sédunois. Marc Schumacher/Freshfocus

Guillaume Hoarau a été pris pour ça. Pour être décisif dans les moments importants, pour emmener derrière lui une équipe qui manque d’un joueur qui lui dicte une ligne. En inscrivant un triplé des plus précieux à Saint-Gall, le Français a assumé ce rôle. Le timing est mieux choisi que jamais: s’il ne l’avait pas emporté dimanche, Sion aurait déjà pu commencer à planifier sa saison 2021-22 en Challenge League.

Cela ne veut pas dire que Sion est sauvé. Loin de là. Mais au moins, après le succès de Vaduz à Lugano (2-0) samedi, les Valaisans conservent leurs deux points de retard et demeurent en vie. Mieux encore, ils resserrent le bas de classement, puisque Saint-Gall, 8e, est désormais à trois unités. Il reste trois journées, et les Sédunois peuvent rester lucides: tout est encore possible. Même si cela n’a pas toujours été évident au Kybunpark.

La preuve: qui eût cru que l’absence de Léo Lacroix se fasse aussi sentir que ce dimanche 9 mai à Saint-Gall? Dans la situation qu’est celle du FC Sion, la suspension du défenseur valaisan a eu un poids considérable, surtout en première période. Non pas parce que l’ancien Stéphanois constitue un liant particulièrement essentiel, mais surtout parce que Marco Walker n’a pas eu tant de choix pour le remplacer. Jan Bamert blessé, Jean Ruiz déconsidéré (sur le banc dimanche), l’entraîneur haut-valaisan avait choisi de placer le « ressuscité » Dimitri Cavaré dans l’axe de la défense, laissant le poste de latéral à Ivan Martic. Ce fut un désastre durant quarante-cinq minutes.

La victoire sinon rien

Après neuf minutes déjà, Miro Muheim était parti une première fois dans le dos de Martic, avant d’être découpé par Cavaré. Dans le camp sédunois, on avait beau plaider que le Français avait touché le ballon, il pouvait en fait s’estimer bien heureux de rester sur le terrain, qui plus est sans écoper le moindre carton. Un fait de match au final, puisque le coup franc de Victor Ruiz découlant allait s’écraser sur la barre de Kevin Fickentscher. Mais cela disait déjà beaucoup des points faibles de Sion ce dimanche. Les Valaisans ont donc beaucoup souffert sur ce côté droit. Fickentscher a dû faire ses arrêts pour garder son équipe dans le match (devant Duah et Stillhart à la 17e, puis Görtler à la 21e, Adamu à la 31e, Quintilla avant la pause ou encore Ruiz peu après).

Mais considérant le classement avant le coup d’envoi, c’était bien devant qu’il s’agissait d’être clinique. La victoire, sinon rien. Le message à la pause n’était probablement pas bien différent dans les vestiaires sédunois. La clé? La profondeur. En trois tentatives, Sion a fait exploser Saint-Gall en recourant à cette filière. Pour envoyer Gaëtan Karlen, stoppé par Betim Fazliji, qui ne s’en tirait qu’avec un jaune alors que l’attaquant valaisan s’en allait au but (47e). Partie remise huit minutes plus tard, rendant inévitable et irrévocable la décision de M. Schnyder de laisser les Brodeurs à dix. Mais surtout, entre ces deux actions, c’est en lançant Jared Khasa que Kevin Fickentscher a permis aux siens de trouver la clé. L’ailier, affreusement oublié par la défense, pouvait servir Hoarau sur un plateau.

Saint-Gall avait perdu le fil. Sion en a profité. À la 62e minute, Anto Grgic mettait un ballon dans la boîte que le Réunionnais transformait en but. Et puis, à la 89e, à la suite d’une contre-attaque, il se jouait de Zigi sur une subtile pichenette. Pour régler l’addition. Ou plutôt pour laisser vif l’espoir sédunois de rester dans l’élite.