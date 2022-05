Football: Guillaume Hoarau parrain du FC Vétroz

Nouveau parrain du FC Vétroz, Guillaume Hoarau a posé avec l’école de foot du club, pour le plus grand bonheur de tous.

L’ancien buteur du Paris Saint-Germain a été présenté au Stade des Plantys devant une foule de juniors aux anges. «Les enfants étaient très heureux de rencontrer un tel joueur et de recevoir quelques autographes», raconte Théo Bourquin, responsable de l’école de foot. Comme à son habitude, le joueur s’est montré disponible et à l’écoute.

Un exemple pour les jeunes

Pour le FC Vétroz, club à l’esprit familial et rassembleur, bénéficier du parrainage d’un tel joueur a plusieurs objectifs. «Tout d’abord, cela nous permet d’inculquer de bonnes valeurs à nos juniors», confie Jonathan Bonnaz, le président du club. «Ensuite, puisque Guillaume vient de La Réunion, nous voulons montrer à nos jeunes qu’avec du talent et du travail, tout devient possible», complète le président.

Mais quel sera son rôle dans le club qui a vu Bastien Toma effectuer ses premiers dribbles? «Avec sa notoriété, il mettra en avant l’image du FC Vétroz et il participera à certains événements organisés par le club», répondent Jonathan Bonnaz et Théo Bourquin. «Et qui sait? Peut-être qu’un jour on aura la surprise de le voir jouer au Stade des Plantys», s’amuse le président, un brin rêveur.