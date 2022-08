Football: Guillaume Hoarau prend sa retraite

Sans club depuis son départ du FC Sion à la fin de la saison passée, Guillaume Hoarau, 38 ans, raccroche les crampons. L’attaquant français l’a annoncé lundi sur son compte Instagram. Hoarau en carrière, c’est 535 matches pour 238 buts et 67 passes décisives. L’attaquant a aussi connu l’Équipe de France à cinq reprises, entre 2010 et 2011.

Après avoir fait ses gammes dans l’antichambre du football français et être devenu meilleur buteur de Ligue 2 en 2008, Hoarau s’est fait un nom auprès du grand public lors de son passage au PSG, de 2008 à 2013. Au Parc des Princes, il a vécu le début de l’ère QSI, avant d’être l’un des premiers joueurs européens à partir jouer en Chine. C’était en 2013.

Une seconde jeunesse en Suisse

Mais si Hoarau est si bien connu du public helvétique, c’est en raison de ses nombreuses années à Young Boys, où il a joué à merveille son rôle de terreur des surfaces six saisons durant. À Berne, le Réunionnais s’est imposé comme l’une des figures de proue de la Super League. Avec 118 buts en 188 matches. il a été l’un des protagonistes du renouveau d’YB et de l’hégémonie qui s’est ensuivie. Du côté du Stade de Suisse, il a ajouté trois championnats à un palmarès qui compte également une Coupe de Suisse et une Ligue 1.