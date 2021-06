Football - Guillaume Hoarau prolonge à Sion

Guillaume Hoarau entouré du directeur sportif du FC Sion, Barthélémy Constantin (à gauche), et de son agent, Michel Urscheler.

Les dernières sorties de Christian Constantin et Guillaume Hoarau ne laissaient guère de doute sur le fait que l’attaquant français, en fin de contrat le 30 juin, allait poursuivre l’aventure au FC Sion. La nouvelle a été officialisée ce mardi, par l’agent du joueur, Michel Urscheler, puis par le club dans la foulée.

Hoarau (37 ans) , arrivé en Valais l’été dernier après 6 saisons à Young Boys, prolonge son bail d’une année. Il se voit ainsi récompensé pour sa très bonne fin de saison où, avec 8 buts et 3 passes décisives sur les 10 derniers matches, il a porté Sion vers le barrage de Super League, tout d’abord, puis le maintien.

«Guillaume a été excellent sur les dernières journées en affichant une mentalité exemplaire, a réagi le directeur sportif sédunois, Barthélémy Constantin, via un communiqué. On a pu voir un joueur extrêmement concerné et impliqué dans le club. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un tel joueur pour une saison supplémentaire.»