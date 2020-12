Exact. On arrive au terme de la troisième semaine et j'ai pu recommencer à courir. Les entraînements d'équipe me manquent, mais ça viendra.

Lorsque vous êtes arrivé à Young Boys, vous avez déclaré vouloir amener l'équipe au titre et vous l'avez fait. En posant le pied à Sion, même chose: vous avez parlé de taper haut et fort. En étant sur la touche, vous avez l'impression de trahir votre parole?

Évidemment que je ne suis pas satisfait avec ma situation. Suis-je le responsable de ce qui m'est arrivé? Peut-être, je ne sais pas. Au fond, ce n'est pas là-dessus que j'ai envie de me concentrer. Après le match contre Servette (ndlr: sa première titularisation), j'ai dit au coach que je me sentais bien, que j'étais prêt à enchaîner. Je le pensais vraiment. Puis est arrivé ce qui est arrivé, le match d'après à Vaduz.

C'était vraiment dur à accepter. Parce que le processus pour retrouver mon 100% semblait s'être parfaitement déroulé. J'avais suivi une préparation spécifique de quatre semaines, j'étais bien. Sauf que dans le plan, il n'y avait pas les deux quarantaines qu'on a vécues... On en est ressortis, la température avait baissé, ma jambe a lâché et voilà où j'en suis à présent.

28e minute du duel entre Vaduz et Sion, le 28 novembre dernier. Guillaume Hoarau s’écroule. L’absence et la rééducation recommencent.

J'ai passé six ans sur synthétique, alors oui, il me fallait quelques semaines pour m'adapter. Je ne le dis pas négativement, mais Sion ce n'est pas Young Boys. Comme avec presque n'importe quel changement de club, j'ai eu besoin de temps. Mais je le redis, j'ai le sentiment d'avoir été coupé dans mon élan.

Encore plus qu'on pourrait le penser, en fait. Je suis bien placé pour savoir que le premier appel tous les autres. Ce n'est pas qu'une affaire de justesse devant le but. C'est à moi d'en faire plus pour mettre mes coéquipiers dans les meilleures dispositions. S'ils le sont, ils me le rendront et je pourrai marquer des buts. Parce que depuis le début avec Sion, il a toujours été question de ça pour moi. Avant tout le reste.