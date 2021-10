Football - Guillemenot crucifie Servette à la 93e

Edin Omeragic n’est pas verni. Après son entrée en jeu dans des conditions difficiles contre Young Boys il y a deux semaines (avec six buts encaissés) pour sa première, sa deuxième n’a pas été plus tranquille dimanche à Saint-Gall.

Préféré à Steven Deana en tant que titulaire en raison de la suspension de Jérémy Frick, le jeune gardien de 19 ans a tout de même eu le droit à un arrêt devant Victor Ruiz (11e) avant de capituler une première fois. C’était sur un centre que Lukas Görtler pouvait un peu trop tranquillement ajuster de la droite pour trouver la tête de Kwadwo Duah entre les deux centraux servettiens à la 35e minute. Et puis, surtout, Servette et lui ont été punis à la 93e minute, par un but de Jérémy Guillemenot dans le but vide , après un centre parfait de Schubert.