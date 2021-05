Amérique du Sud : Guillermo Lasso investi président de la République en Équateur

Guillermo Lasso va devoir gouverner une nation divisée et en proie à une crise économique. Le PIB s’est contracté de 7,8% en 2020 dans ce pays pétrolier affecté par la chute des cours du brut, où la dette globale représente 63% du PIB. L’ex-banquier parie sur le libre-échange et la création d’emplois et a confié le ministère de l’Économie et des Finances à un économiste qui a travaillé pour le Fonds monétaire international (FMI), Simon Cueva.