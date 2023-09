Guin (FR): Voleurs surpris en flagrant délit et coffrés

Mardi après-midi, des policiers ont été alertés par le comportement suspect d’un couple dans divers commerces entre Bulle et Guin (FR). Les forces de l’ordre ont alors surveillé le manège des individus. Vers 15h30, ces voleurs ont été arrêtés en flagrant délit à proximité d’un commerce à Guin. Ils avaient commis un vol à la tire sur une femme âgée de 78 ans. Une troisième personne a été interpellée alors qu’elle attendait dans une voiture à l’extérieur dudit commerce. Lors des fouilles, les agents ont découvert plus d’un millier de francs et le porte-monnaie de la personne lésée.