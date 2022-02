Afrique : Guinée-Bissau: le président Embalo échappe à un coup de force

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a échappé mardi à une tentative de coup d’État qui a fait plusieurs morts et blessés selon lui, dernier en date d’une série de coups de force à travers l’Afrique de l’Ouest.

Umaro Sissoco Embalo n’a pas désigné précisément les auteurs de cette tentative de coup d’État. Celle-ci «doit venir de ceux qui sont contre les décisions que j’ai prises, notamment dans la lutte contre le narcotrafic et la corruption», a-t-il dit, parlant d’«acte très bien préparé et organisé». Il s’est retrouvé «sous des tirs nourris d’armes lourdes pendant cinq heures d’horloge», a-t-il relaté. «Les assaillants auraient pu me parler avant ces événements sanglants ayant fait plusieurs blessés graves et des morts», a-t-il dit.