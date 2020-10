Afrique : Guinée: dispositif sécuritaire allégé, Alpha Condé de sortie

Le président guinéen, dont la réélection est contestée par l’opposition, a effectué mardi sa première sortie en dix jours.

21 morts au moins

Également «préoccupés» par les interrogations autour de la fiabilité du scrutin, les États-Unis ont «condamné la violence» et exhorté «toutes les parties à résoudre pacifiquement les différends électoraux». «Nous exhortons les autorités à enquêter immédiatement sur les allégations de recours excessif à la force par les forces de sécurité», a dit l’ambassade américaine à Conakry dans un communiqué.

Les militaires plient bagages

Pour la première fois depuis des jours, les forces de sécurité étaient moins présentes en banlieue de Conakry, réputée favorable à l’opposition, selon un journaliste de l’AFP et des témoins. Si les véhicules de la police et de la gendarmerie étaient toujours présents aux carrefours dans des quartiers comme Bambéto, Cosa, Wanindara et Sonfonia, l’armée, qui avait été déployée en renfort, était nettement moins visible. «Nous avons été surpris de constater ce matin que les militaires prépositionnés dans notre secteur ont plié bagages», a confié un habitant de Sonfonia, Souleymane Bangoura.