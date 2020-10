Afrique : Guinée: l’opposant Cellou Dalein Diallo crie victoire

L’adversaire du président sortant Alpha Condé s’est dit lundi victorieux de la présidentielle en Guinée sans attendre les résultats officiels.

Cellou Dalein Diallo salue ses partisans à Conakry le 19 octobre 2020. AFP

L’opposant Cellou Dalein Diallo a revendiqué lundi avoir remporté la présidentielle guinéenne dès le premier tour, sans attendre les résultats officiels, provoquant des scènes de liesses et de premières tensions dans un pays où les nerfs sont à vif depuis des mois.

«Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour», a déclaré devant la presse Cellou Dalein Diallo, principal adversaire du président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat consécutif malgré des mois de contestation meurtrière.

Le numéro deux de l’organe chargé d’organiser les élections, la Céni, a déclaré cette proclamation «prématurée», «nulle et de nul effet». C’est à la Céni qu’il appartient d’annoncer les résultats provisoires, probablement «d’ici à la fin de la semaine», puis à la Cour constitutionnelle de les valider, a-t-il dit à l’AFP.

Lors d’une fin de campagne tendue, le parti de Cellou Dalein Diallo, l’Union des forces démocratiques (UFDG), a dit craindre de se faire «voler» la victoire, comme cela fut le cas selon lui en 2010 et 2015, déjà contre Alpha Condé.

En boubou bleu ciel, toque et masque anti-Covid, Cellou Dalein Diallo a donc pris de vitesse la Céni au QG de sa formation, dans la banlieue populaire de Conakry, pris d’assaut par des supporters surexcités montés sur les toits. «J’invite tous mes compatriotes épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie», a ajouté Cellou Dalein Diallo, qui à 68 ans se présentait pour la troisième fois.

Liesse dans les banlieues

Sa déclaration, d’à peine deux minutes, a été accueillie par des hurlements de joie de ses partisans et les cris de «Cellou président». Les habitants sont sortis par centaines le long d’un des axes traversant la banlieue pour célébrer ce qu’ils appellent la victoire et voir passer les motocyclistes filant à toute vitesse en actionnant leur klaxon et en se livrant à des acrobaties pour exprimer leur liesse.

Les forces de sécurité en tenue antiémeute se sont déployées en nombre aux principaux carrefours. Elles ont tiré des lacrymogènes pour disperser les supporters de Cellou Dalein Diallo qui bloquaient les routes près de son domicile et ailleurs le long de l’avenue, ont constaté les journalistes de l’AFP. Les frictions sont cependant restées limitées.

Le camp de Cellou Dalein Diallo, qui se déclare inquiet de tricheries, avait annoncé qu’il publierait des résultats compilés par ses soins avec les données remontées de tout le pays, sans s’en remettre à la commission électorale ou à la Cour constitutionnelle, qu’il juge inféodées aux autorités en place.

Devancer la Céni reviendrait à mettre de «l’huile sur le feu», avait pourtant mis en garde dimanche soir le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, qui est aussi directeur de la campagne du président sortant. «C’est créer les conditions d’une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle». Le ministère de la Sécurité avait martelé que c’était illégal.

Le parti du président sortant, le Rassemblement du peuple de Guinée, a dit dans un communiqué condamner «avec la plus grande fermeté la déclaration irresponsable et dangereuse» de Cellou Dalein Diallo. Il a demandé à ses militants de rester «calmes, sereins et mobilisés» dans l’attente des résultats officiels.

Près de 5,5 millions de Guinéens étaient appelés dimanche à choisir parmi 12 candidats le prochain président de ce pays pauvre malgré ses immenses ressources naturelles. La compétition se jouait en fait entre le sortant Alpha Condé, 82 ans et son adversaire de longue date, Cellou Dalein Diallo.

«Tourner la page»

La campagne, acrimonieuse, a été émaillée d’invectives, d’incidents et de heurts qui ont fait plusieurs blessés, augmentant chez les Guinéens la crainte de troubles au moment de l’annonce des résultats, dans un pays coutumier des confrontations politiques brutales. L’importance des appartenances ethniques ajoute à la volatilité de la situation.

Pendant des mois, l’opposition s’est mobilisée contre la perspective d’un troisième mandat d’Alpha Condé. La contestation, lancée en octobre 2019, a été durement réprimée. Des dizaines de civils ont été tués. Le nombre de mandats présidentiels est limité à deux. Mais pour Alpha Condé, la Constitution qu’il a fait adopter en mars pour, affirme-t-il, moderniser le pays remet son compteur à zéro.

Ancien opposant historique devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu après des années de régimes autoritaires, Alpha Condé revendique d’avoir redressé un pays qu’il avait trouvé en ruines et d’avoir fait avancer les droits humains.

Cellou Dalein Diallo propose de «tourner la page cauchemardesque de 10 ans de mensonges», fustigeant dérive autoritaire, répression policière, corruption, chômage des jeunes et pauvreté. Un second tour, s’il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre.