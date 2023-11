Guinée: une opération commando fait neuf morts

Des hommes ont attaqué samedi aux premières heures la prison centrale dans le cœur de la capitale et en ont extrait Moussa Dadis Camara et trois autres prisonniers, tous les quatre actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous sa présidence.

Meurtres, torture, viols…

Le procureur général a indiqué dans son communiqué lancer des poursuites contre Moussa Dadis Camara et ses trois co-détenus pour assassinat de membres des forces de sécurité et homicide involontaire. Moussa Dadis Camara et dix responsables militaires et gouvernementaux comparaissent depuis septembre 2022 devant un tribunal. Ils sont accusés d’une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants par les forces de sécurité dans un stade de la banlieue de Conakry. Des dizaines de milliers de sympathisants de l’opposition s’y étaient réunis.