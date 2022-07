Colombie : Gustavo Petro propose un cessez-le-feu bilatéral à la guérilla de l’ELN

En Colombie, le président élu Gustavo Petro, qui doit bientôt entrer en fonction, espère relancer rapidement les pourparlers de paix avec la guérilla de l’ELN.

«Le message que je lance aujourd’hui, non seulement en direction de l’ELN mais aussi à tous les groupes armés, c’est que le moment de la paix est venu (…) Ce que je demande c’est un cessez-le-feu bilatéral», a déclaré Gustavo Petro, qui doit prendre ses fonctions le 7 août.

2500 membres

Malgré l’accord de paix en 2016 qui a permis la démobilisation de la majorité des combattants des FARC, la Colombie connaît un regain de violence de la part de dissidents et groupes armés qui se disputent le contrôle du trafic de drogue et de l’extraction minière illégale. Selon les autorités, l’ELN compte actuellement quelque 2500 membres, contre environ 1800 au moment des négociations. Elle est surtout présente dans la région du Pacifique et à la frontière avec le Venezuela.