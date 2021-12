Ski alpin – Gut-Behrami a «hâte d’attaquer les courses en Europe en santé!» 

Lara Gut-Behrami, même diminuée par un refroidissement à Lake Louise, a retrouvé le podium dans sa discipline de prédilection: le super-G. freshfocus

Lara Gut-Behrami, comment vous sentez-vous après vos ennuis de santé au Canada?

Je vais mieux, merci. Ces trois jours passés à la maison ont été bénéfiques. À Lake Louise, il y avait des courants d’air à l’hôtel et il faisait très froid. Même par -15 degrés, on transpire en skiant et ce n’est pas idéal. Là, je peux de nouveau respirer normalement et je suis soulagée.

Vous avez notamment souffert lors des deux descentes disputées au Canada (hors du top 15).

Lake Louise est une descente qui fait partie des plus longues du circuit. On brûle déjà pas mal d’énergie en tant normal. Là, je me rendais compte qu’après une minute, je n’avais plus d’énergie dans les jambes. L’idéal, ça aurait été de ne rien faire et de rester à la maison. Car on perd beaucoup d’énergie à essayer de guérir et l’état d’inflammation augmente en disputant des courses.

Vous avez toutefois retrouvé le podium lors du super-G dominical. De quoi débarquer à St-Moritz en pleine confiance?

Oui, la confiance est là. J’ai pu enchaîner des bons virages en super-G. Je suis contente des bonnes sensations et d’avoir retrouvé un ski efficace. J’ai hâte d’attaquer ces courses en Europe en santé. On a dix jours très importants et intenses (ndlr: 6 courses jusqu’au 22 décembre) donc il faut être à 100% de ses capacités.

Sur la Corviglia, vous avez remporté votre premier succès en Coupe du monde (en super-G en 2008), gagné un globe de cristal (en 2016) mais aussi subi une grave blessure (en 2017). Quelle est votre relation avec cette piste?

Les médias aiment bien les jolies histoires. Personnellement, ce n’est pas forcément ma piste préférée. Ce qui est sûr, c’est que c’est une belle piste de super-G avec beaucoup de mouvements de terrain. Et cette année, vu les chutes de neige, la piste devrait être moins agressive. Donc je pense que ce sera un beau week-end.

Sofia Goggia, triple lauréate à Lake Louise, semble sur une autre planète. Ce sera votre principale rivale dans les Grisons?