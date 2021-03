J’ai essayé d’éviter une blessure. La fin de saison est toujours un peu limite. Ce matin, je n’avais plus d’énergie. J’espérais que l’adrénaline du départ m’aide. Mais sur cette piste, il faut skier à fond. Je n’avais plus de jus. La dernière fois que j’ai forcé, je me suis fait les croisés. Là, j’ai préféré m’arrêter après deux porte s plutôt que de prendre le risque de tomber à la sixième. Je n’avais pas envie de gâcher cette belle saison le dernier jour ! Que retenez-vous de cette saison pour la suivante?

Je suis très fière d’avoir retrouvé un tel niveau. De pouvoir à nouveau me mêler à la lutte avec les meilleures dans plusieurs disciplines. J’ai toujours bossé pour cela. Les médailles d’or des Mondiaux et cette saison exceptionnelle en super-G restent de grands moments. Je signerais directement pour de tels résultats ces prochaines saisons.

Je termine une superbe saison. On sait très bien que c’est un sport d’hiver et cette semaine il y a eu un million de polémiques. Elles n’étaient pas toujours correctes. Mais c’est comme cela en fin de saison, tout le monde est fatigué. Comme je l’ai dit, c’était une saison exceptionnelle. Je ne tire que du positif …

Non. Parce que la fois où je l’ai gagné ( e n 2016) e t l’autre où j’ai terminé troisième (en 2014) , je n’en avais pas fait un objectif en début de saison. Le but était plutôt de retrouver les bonnes sensations. Je vais essayer de bosser sur ça, de mettre l’accent sur les virages et d’avoir le niveau de ce dernier mois. Mais on va d’abord profite r de cette fin de saison .