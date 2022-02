Ski alpin - Gut-Behrami: «Normalement, je pleurais pour d’autres raisons aux JO»

Profiter du moment

«C’est compliqué de réussir à m’exprimer après cette journée intense. Je n’imaginais pas que j’allais le faire après l’arrivée, je n’étais pas convaincue de ma manche et du coup il y a eu beaucoup d’attente et de nervosité après ma course, a-t-elle souligné. Je me disais pourvu que ce ne soit pas une 4e place. C’est génial d’avoir réussi à skier comme cela. Il y a beaucoup d’émotions et oui, j’ai une médaille d’or autour du cou, mais il va falloir que je prenne du recul pour le réaliser.»