Forum économique de Davos: Guterres dénonce «le grand mensonge» de l’industrie pétrolière

«Il faut que le pétrole reste en terre»

Helena Gualinga, âgée de 20 ans, est devenue la porte-parole de sa communauté Sarayaku, en Amazonie équatorienne, qui réclame des droits et plus d’autonomie face à l’État et aux grandes compagnies pétrolières. «Il faut que le pétrole reste en terre, qu’on arrête d’exploiter les territoires indigènes, et pour cela, les droits des peuples indigènes, les droits collectifs sont très importants, a-t-elle plaidé lors d’un entretien avec l’AFP en marge de la réunion du Forum économique mondial, où elle participe à plusieurs débats cette semaine.