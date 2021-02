Guy Parmelin a répondu aux questions des lecteurs

Lukas: Monsieur le président de la Confédération, je voudrais vous remercier ainsi que vos collègues du Conseil fédéral. Ce n’est pas simple de trouver des solutions acceptables pour tout le monde. Merci pour votre engagement!

Merci beaucoup. Je crois que la population comprend que la situation n'est pas facile pour nous les politiciens et que nous nous efforçons de faire au mieux. Je lis et prends en compte les critiques à mon égard. On essaie de répondre à toutes les lettres et tous les mails dans la mesure du possible.