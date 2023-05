Guy Parmelin en Corée du Sud pour consolider la coopération

Du 18 au 20 mai, Guy Parmelin, le conseiller fédéral en charge du Département de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est en visite officielle en Corée du Sud. «Ce voyage s’inscrit dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Corée du Sud», explique le DEFR dans un communiqué.

De son côté, Guy Parmelin partage son voyage sur Twitter. Le conseiller fédéral multiplie en effet les publications tant sur ses rencontres que sur ses visites. Photos et vidéos à l’appui (voir ci-dessous), il se dit ravi et enchanté.

L’objectif est «de consolider la coopération avec Séoul». Sont notamment prévues une discussion sur les relations économiques avec le ministre du Commerce Duk-geun Ahn et la ministre des PME et des Start-up Young Lee ainsi que la signature d’une déclaration commune avec le ministre de la Science et des Technologies de l’information et de la communication Jong-ho Lee.