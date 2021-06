Sommet Biden-Poutine : Guy Parmelin et Ignazio Cassis doivent rencontrer Biden à 17h30

Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontreront mercredi à Genève. Mais le ballet diplomatique commence dès ce mardi, avec la rencontre entre le président américain et une délégation du Conseil fédéral.

Le dispositif sécuritaire est très visible en ville. Des barrières métalliques et des barbelés ont été posés sur le quai Gustave-Ador, notamment.

L'avion du président américain Joe Biden est attendu ce mardi entre 16h et 17h à Genève Cointrin. Selon «L’Illustré», il sera sans doute accueilli par le président du Conseil d’État genevois, Serge Dal Busco, et Frédérique Perler, maire de Genève. Les président de la Confédération Guy Parmelin et le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis devraient aussi être présents, selon l’hebdomadaire.