Genève : Guy Parmelin et Ignazio Cassis rencontreront Joe Biden

Les deux conseillers fédéraux pourront s’entretenir avec le président américain lors de son passage en Suisse pour le sommet entre la Russie et les Etats-Unis, le 16 juin.

Guy Parmelin a rappelé dans un tweet que les relations bilatérales entre la Suisse et les Etats-Unis sont étroites et nombreuses, pour souligner la légitimité de cette entrevue, prévue dans le cadre d’une rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine qui s’annonce tendue. En effet, les relations entre les deux pays sont actuellement principalement fondées sur des accusations mutuelles et la prises de sanctions qui sont loin d’apaiser la situation.